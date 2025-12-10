Yemen'in doğusunda gerginlik tırmanıyor

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) ülkenin doğusunda kontrolünü pekiştirme ve Suudi Arabistan'ın petrol sahalarını "etkisiz hale getirme" girişimleri nedeniyle gerilim tırmanıyor.

GGK'nin Mehre vilayeti üzerinde tam kontrolünü ilan etmesi ve Hadramevt Vadisi'ndeki nüfuzunu genişletmesinin ardından bölgede gerginlik dün de devam etti.

Bölgeye giden bir Suudi Arabistan heyeti de petrol sahalarının "etkisiz hale" getirilmesine ilişkin bir "ön anlaşmaya" varıldığını açıkladı.

Hadramevt yerel yönetiminden yapılan açıklamaya göre, Tümgeneral Muhammed bin Ubeyd el-Kahtani başkanlığındaki Suudi Arabistan heyeti, Hadramevt Vadisi ile çöl bölgelerindeki aşiret liderleri ve kanaat önderleriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Açıklamada, Kahtani'nin şu ifadelerine yer verildi:

"Suudi Arabistan'ın, Hadramevt vilayeti konusundaki tutumu nettir. Gerilimin azaltılmasını, düşmanlıkların sona erdirilmesini ve güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesini destekliyoruz. Vilayeti oldubittiye getirme veya yeni çatışmalara sürükleme girişimlerini reddediyoruz."

Kahtani ayrıca, Suudi Arabistan'ın "Hadramevt ve Mehre'deki tüm GGK güçlerinin çekilmesi ve üslerin Vatan Kalkanı Güçleri'ne devredilmesi" yönündeki talebini yineledi.

Hadramevt'i "çatışma alanı değil, istikrarın temel ayağı" olarak gördüklerini kaydeden Kahtani, gerilimi artırmaya yönelik tüm girişimlerin reddedildiğini belirtti.

Kahtani, PetroMasila'daki petrol üretiminin kesintiye uğramaması ve sahaların çatışmaların dışında tutulması amacıyla, yerel yönetim ve Hadramevt Aşiret İttifakı ile ön anlaşmaya varıldığını aktardı.

Kahtani ayrıca, Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu'nun krizi sonlandırmak ve durumu eski haline getirmek için yoğun çaba sarf harcadığını ifade etti.

Buna göre petrol sahaları, mevcut güçlerin çekilmesinin ardından yerel yönetimin gözetiminde Hadramevt güçlerine devredilecek.

Suudi Arabistan heyetinin ziyareti, GGK dahil tüm taraflarla "güvenlik ve istikrarın korunması ve tansiyonun düşürülmesini destekleyen kapsamlı bir dizi önlem" üzerinde mutabakatla sonuçlandı.

Mehre üzerindeki kontrolün tamamlandığı açıklandı

GGK petrol sahalarının etkisiz hale getirilmesine ilişkin anlaşmaya dair yorum yapmazken, GGK Başkanı Aydarus ez-Zübeydi, güçlerinin Mehre vilayeti ve Hadramevt Vadisi üzerindeki kontrolünü tamamladığını duyurmuştu.

Aden'de GGK yöneticileriyle yaptığı görüşmede Zübeydi, "Güney, bugün siyasi ve askeri gerçekliklerin dayattığı kritik ve varoluşsal bir dönüm noktasında. Güney halkı bu ana ulaşmak için büyük fedakarlıklar yaptı." demişti.

Zübeydi, bir sonraki aşamanın, "gelecekteki Güney Arabistan devletinin kurumlarını inşa etme süreci" olacağını ifade etmişti.

Hadramevt Aşiretler İttifakı: "Toprağımızda kararlıyız"

GGK'nin Hadramevt Vadisi'nin tamamını kontrol altına almasından sonra ilk kez konuşan Hadramevt Aşiretler İttifakı Başkanı Şeyh Amr bin Habriş, "Geçen perşembe günü, vilayet dışından gelen GGK milisleri ağır, orta ve hafif silahlarla mevzilerimize hain bir saldırı başlattı." dedi.

Bin Habriş, saldırıda insansız hava araçları ve zırhlı araçlar kullanıldığını, aralarında binbaşı rütbeli bir subayın da bulunduğu ölü ve yaralıların olduğunu belirtti.

GGK'nin saldırı ile yerel yönetimle yapılan anlaşmayı ihlal ettiğini kaydeden Bin Habriş, saldırının, yerel güçlerin yeniden konuşlanma süreci sırasında gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bin Habriş, "Hain saldırıya rağmen adamlarımız kararlı durdu ve milislere ağır kayıplar verdirerek ders verdi." dedi.

Dış destekli milislerin "silah zoruyla siyasi proje dayattığını" söyleyen Bin Habriş, Hadramevt halkının buna karşı olduğunu belirterek, "Toprağımızda kararlıyız. Şehitlerimizin hedeflerine ulaşana kadar mücadele sürecek." ifadelerini kullandı.

Ateşkes kırılgan, gerginlik ise sürüyor

Olayların ardından yerel arabulucular ve Suudi Arabistan'ın desteğiyle, Hadramevt'teki yerel yönetim 3 Aralık'ta, "askeri, güvenlik ve medya kaynaklı tırmanışın ve kışkırtmaların durdurulacağını ve arabuluculuk komitesi kapsamlı bir anlaşmaya varana kadar ateşkesin süreceğini" açıklamıştı.

Ancak ateşkes uzun sürmezken Aden merkezli meşru hükümetin, GGK güçlerinin çekilmesi yönündeki ısrarı nedeniyle tansiyon yüksek seyrediyor.

GGK ise "Güney'in bağımsızlığı" ve Hadramevt Valisi'nin değiştirilmesi talebiyle başlattığı açık uçlu oturma eylemlerini üçüncü gününde de sürdürüyor.

Hükümet kaynaklarından Zübeydi'nin sözleri ya da petrol sahalarını etkisizleştirme anlaşmasına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Ancak Yemen resmi haber ajansı SABA'ya göre, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, GGK'yi "güvenlik ve askeri karar alma birliğine doğrudan tehdit oluşturan tek taraflı eylemlerde bulunmakla" suçladı.

Uluslararası tepkiler

ABD ve İngiltere, yaptıkları açıklamalarda, Mehre ve Hadramevt'teki tansiyonun düşürülmesi çabalarına desteklerini ifade ederek, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesinde Yemen hükümetinin ve Yemen Başkanlık Konseyi'nin yanında olduklarını bildirdi.

Rusya'nın Yemen Büyükelçiliği ise Doğu Yemen'deki gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, ülkedeki vatandaşlarına dikkatli ve temkinli olmaları çağrısı yaptı ve iç çatışmanın halen sona ermediğini vurguladı.

Avrupa Birliği Yemen Delegasyonu da siyasi anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini belirterek, gerginliği azaltma çabalarına ve Yemen halkına destek mesajı verdi.

Yemen'de BAE'nin desteklediği ayrılıkçı GGK'nin, 4 Aralık'ta ülkenin doğusunda bulunan petrol zengini Hadramevt vilayetindeki en önemli bölgeler ile hayati öneme sahip şehirler ve petrol sahalarının kontrolünü ele geçirdiği bildirilmişti.

Yemenli petrol şirketi PetroMasila, Hadramevt Aşiretler İttifakı'nın, şirketin Mukella kentinin doğusundaki tesislerini ele geçirmesi nedeniyle 1 Aralık'ta üretimin tamamen durduğunu açıklamıştı.

Günlük 10 bin varil üretim kapasitesine sahip PetroMasila, 75 megavat kapasiteli bir doğal gaz santralini de işletiyor.

Yemen'de 2013 yılında kurulan ve vilayet için özerklik talep eden Hadramevt Aşiretler İttifakı, GGK'ye de Yemen hükümetine de bağlı olmayan yerel güçlerden oluşuyor.