Yemen'in birleşmesinin 33. yıl dönümü pek çok ülke tarafından kutlandı

Yemen'in kuzeyi ile güneyinin birleşmesinin 33. yıl dönümü, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülke tarafından kutlandı.

Yemen'in kuzeyi ile güneyinin birleşmesinin 33. yıl dönümü, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülke tarafından kutlandı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yemen Milli Birlik Günü kutlu olsun. Yemen'in birliği, bütünlüğü, istikrar ve refahına desteğimiz sürecek." ifadesi kullanıldı.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Milli Birlik Günü münasebetiyle, " Yemen'in egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne desteğini" teyit eden bir kutlama mesajı gönderdi.

ABD'nin Sana Büyükelçisi Steven Fagin Twitter hesabından yayımladığı kutlama mesajında, "Tüm Yemen halkının Birlik Günü'nü en iyi dileklerimle kutluyorum. Amerika Yemen'in birliğini, egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve çatışmaya son verecek kapsayıcı barış sürecini destekliyor." ifadelerine yer verdi.

Avrupa Birliği Yemen Delegasyonu Başkanı Gabriel Vinales de Twitter hesabından yayımladığı kutlama mesajında, AB'nin; Yemen'in birliği, egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını ve Birleşmiş Milletler liderliğindeki barış çabalarına verdiği desteği teyit etti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Kuveyt Emiri Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah da Yemen'in birleşmesini kutlayan mesajlar yayımladı.

Daha önce de ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmnuel Macron, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Yemen'in Milli Birlik Gününü kutlamıştı.

Kuzey ve Güney Yemen, 22 Mayıs 1990'da geçiş dönemine ihtiyaç duyulmaksızın birleşmişti.