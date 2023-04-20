Yemen'in Başkentinde Meydana Gelen Yardım İzdihamında En Az 80 Kişi Hayatını Kaybetti

SANA, 20 Nisan (Xinhua) -- Yemen'in başkenti Sana'nın Bab el-Yemen bölgesindeki bir yardım merkezinde meydana gelen izdihamda en az 80 kişi hayatını kaybetti, 220'den fazla kişi de yaralandı.

SANA, 20 Nisan (Xinhua) -- Yemen'in başkenti Sana'nın Bab el- Yemen bölgesindeki bir yardım merkezinde meydana gelen izdihamda en az 80 kişi hayatını kaybetti, 220'den fazla kişi de yaralandı.

Husi sağlık otoritesinin resmi sözcüsü Anis Al-Subaihi, Çarşamba günü meydana gelen olayı Xinhua'ya doğrulayarak, sağlık ekiplerinin hemen müdahalede bulunduğunu ve yaralıları tedavi için başkentteki birkaç hastaneye sevk ettiğini söyledi.

Husiler tarafından yayınlanan al-Masirah TV, grubun içişleri bakanlığının, facianın, bakanlıkla herhangi bir organizasyon veya işbirliği olmaksızın, yerel tüccarlar tarafından rastgele nakit para dağıtımı sırasında meydana gelen izdihamdan kaynaklandığını bildirdi.

Habere göre, Bakanlık Sözcüsü Abdul Khaliq Al-Ajri, yetkililerin koordinasyonsuz para dağıtımından sorumlu iki tüccarı tutukladığını ve olayı soruşturduğunu söyledi.

Ramazan Bayramı yaklaşırken, yıllardır süren çatışmalar nedeniyle yoksullaşan çok sayıda Yemenli, temel ihtiyaçları için hayır kurumlarına akın etti.

Yemen, İran destekli Husi milislerin kuzeydeki birkaç vilayetin kontrolünü ele geçirip Suudi destekli Yemen hükümetini başkent Sana'dan çıkarmaya zorladığı 2014'ün sonlarından bu yana bir iç savaşa sürüklenmiş durumda.

On binlerce insanın öldüğü savaş yüzünden, 4 milyon kişi yerinden edildi ve Yemen açlığın eşiğine geldi.