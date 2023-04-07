Yemen'in başkenti Sana'da yolcu otobüsüne düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişi öldü

Yemen'in başkenti Sana'da yolcu otobüsüne düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişinin öldüğü bildirildi.

İran destekli Husilerin sözde İçişleri Bakanlığı sözcüsü Abdulhalık el-Acri tarafından yapılan yazılı açıklamada, başkent Sana'da bir yolcu otobüsüne bombalı saldırı düzenlendiği belirtildi.

"Eylem hazırlığında olan terör örgütü DEAŞ'a bağlı iki unsur hakkında ihbar gelmesin ardından fiziki takip yapıldı. Söz konusu kişiler takip edildiklerini fark ettikleri esnada bir yolcu otobüsüne sığınarak kendini patlattı." ifadelerine yer verilen açıklamada patlamada iki saldırganla beraber iki sivilin de yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.