Yemen'in Başkenti Sana'da Ramazan Vesilesiyle Gıda Yardımı
Xinhua - Güncel
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SANA, 3 Nisan (Xinhua) — Yemen'in başkenti Sana'da Ramazan'ın ilk gününde yapılan bir yardımda ücretsiz dağıtılan yiyecekleri bekleyen insanlar görülüyor, 2 Nisan 2022. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)
SANA, 3 Nisan (Xinhua) — Yemen'in başkenti Sana'da Ramazan'ın ilk gününde yapılan bir yardımda ücretsiz dağıtılan yiyecekleri bekleyen insanlar görülüyor, 2 Nisan 2022. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)
Xinhua / Güncel