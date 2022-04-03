Yemen'in Başkenti Sana'da Ramazan Vesilesiyle Gıda Yardımı - Haberler

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Yemen'in Başkenti Sana'da Ramazan Vesilesiyle Gıda Yardımı

Xinhua - Güncel
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Yemen'in Başkenti Sana'da Ramazan Vesilesiyle Gıda Yardımı

SANA, 3 Nisan (Xinhua) — Yemen'in başkenti Sana'da Ramazan'ın ilk gününde yapılan bir yardımda ücretsiz dağıtılan yiyecekleri bekleyen insanlar görülüyor, 2 Nisan 2022. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)

SANA, 3 Nisan (Xinhua) — Yemen'in başkenti Sana'da Ramazan'ın ilk gününde yapılan bir yardımda ücretsiz dağıtılan yiyecekleri bekleyen insanlar görülüyor, 2 Nisan 2022. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Nisan, Yemen, Güncel, Haberler

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