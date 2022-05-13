Yemen hükümetinden Sana Havalimanı uçuşları için Husilerin verdiği pasaportlara yeşil ışık

Yemen hükümetinin, İran destekli Husilerin denetimindeki başkent Sana'da bulunan Uluslararası Havalimanı'ndan uçuşların yeniden başlaması için Husi milislerce verilen pasaportların kullanılmasını kabul ettiği bildirildi.

Ülkenin resmi haber ajansı SABA'nın hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in 2 Nisan 2022'de yürürlüğe giren iki aylık ateşkes sürecince Uluslararası Sana Havalimanı'ndan Ürdün'e seferlerin başlatılması için sarf ettiği çabalara olumlu yaklaşımını sürdürüyor.

Hükümetin, Husiler tarafından Sana ve diğer bölgelerde bastırılan pasaportlar kullanılarak bu süre zarfında Uluslararası Sana Havalimanı'ndan uçuşların başlatılmasına yönelik Grundberg'in girişim ve taahhütlerine olumlu yaklaştığı ve İran destekli milislerin ateşkes maddelerini uygulamamak için ısrarla sürdürdüğü inadını aşmaya çalışan BM Yemen Özel Temsilcisi'nin çabaları doğrultusunda bu adımı attığı ifade edildi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg'in taahhütlerinin, bu adımın, Yemen hükümetinin yasal statüsünde herhangi bir değişikliğe yol açmadığı gibi Husileri tanıma anlamına da gelmediğini teyit ettiği vurgulandı.

Yemen'deki iç savaş ve 2 ay süreli ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Söz konusu ateşkes maddelerinden biri de Husilerin kontrolündeki Uluslararası Sana Havalimanı'dan Ürdün ve Mısır'a ticari uçuşların başlatılmasıydı.

Ancak Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, planlanan uçuşların Husilerin meşru hükümet tarafından verilen pasaportların onaylanmasını öngören anlaşmaya uymaması nedeniyle yapılamadığını duyurmuştu.