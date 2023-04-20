Yemen hükümetinden, Sana'da yaşanan izdihamla ilgili uluslararası soruşturma çağrısı

Yemen hükümeti, İran destekli Husilerin kontrolündeki başkent Sana'da yaşanan ve onlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan izdihamla ilgili uluslararası soruşturma açılması çağrısı yaptı.

Yemen hükümeti, İran destekli Husilerin kontrolündeki başkent Sana'da yaşanan ve onlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan izdihamla ilgili uluslararası soruşturma açılması çağrısı yaptı.

Yemen Bakanlar Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklama, Yemen haber ajansı SABA'da yayımlandı.

Açıklamada, Sana'da insani yardım dağıtım merkezlerinden birinde onlarca kişinin hayatını kaybetmesi ve yüzlercesinin yaralanmasına sebep olan korkunç olaydan derin üzüntü duyulduğu ifade edildiği belirtildi.

Bakanlar Kurulu, uluslararası topluma, Sana'da yaşanan bu felaketin sebeplerinin ortaya çıkarılması için şeffaf bir soruşturma açılması çağrısında bulundu.

"Husiler, insanları açlığa mahkum etmese, onların iradelerine ipotek koymasa ve yaşam kaynaklarını ellerinden almasa bu felaket olmazdı." ifadelerine yer verilen açıklamada, Sana'da yüzlerce aileyi vuran bu olayın tüm Yemenlilerin acısı olduğu dile getirildi.

Husilerin kontrolündeki Sana kentinde nakdi yardım dağıtımı sırasında yaşanan izdiham sırasında 78 kişinin yaşamını yitirdiği ve 150'den fazla kişinin de yaralandığı bildirilmişti.