Yemen hükümetinden Husilerin çocuklara yönelik 'zorunlu yaz eğitimine' tepki

Yemen Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Muammer el-İryani, Yemen'de binlerce çocuğun İran destekli Husilerin kontrolü altındaki yaz okullarına gitmeye zorlandığını belirterek duruma tepki gösterdi.

İryani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Husi milislerin, yazlık merkezler kisvesi altında kontrolündeki bölgelerde yüz binlerce çocuğu zorla eğitime tabi tutması, beyinlerini aşırılık yanlısı terör fikirleriyle yıkaması, içlerini ülkemize yabancı ve İran'dan ithal edilen ölüm ve nefret sloganlarıyla doldurmayı planlaması sadece Yemen için tehdit oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği de tehdit eden saatli bir bomba oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Husilerin bu şekilde Yemenli çocukları kendilerine ait yaz merkezlerine gitmeye zorladığını belirten İryani, İran destekli grubun bu adımla "savaşı durdurma ve barışı sağlama çabalarındaki gerçek duruşunu da gözler önüne serdiğini" ifade etti.

İryani, Husilerin bu şekilde mevcut savaşsız ve barışsız durumu istismar ederek fikirlerini empoze ettiğini belirtti.

Yemenli Bakan, şunları kaydetti:

"Başkent Sana'da ve Husi milislerin kontrolünde bulunan bölgelerdeki anne babaları ve kabileleri çocuklarını bu şüpheli merkezlere göndermemeleri konusunda uyarıyoruz."

Açıklamasında "Uluslararası topluma, Birleşmiş Milletlere (BM), BM ve ABD'nin Yemen elçilerine, ateşkesin gerekleriyle çelişen bu Husi uygulamalarına seyirci kalmamaları ve gereken adımları atmaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullanan İryani, söz konusu taraflardan çocukların zorla silah altına alınmasını önlemek için yasal, insani ve ahlaki görevlerini yerine getirmelerini istedi.

İnsan hakları kuruluşlarından "çocuklarınızı Husilerin yaz okullarına göndermeyin" uyarısı

Yemen'deki "Meyun İnsan Hakları Örgütü" ile "Yemen İnsan Hakları İhlallerini İzleme Koalisyonu" da Husilerin çocuklara yönelik "zorunlu yaz eğitimine" tepki gösterdi.

Meyun İnsan Hakları Örgütünden yapılan yazılı açıklamada, "Geçen yıl içinde çocukların sistematik olarak silah altına alınmasının yanı sıra mezhepsel faaliyetleri belgelediğimiz gibi, bu merkezlerin çocukların güvenliği için oluşturduğu tehlikeye karşı da uyarıda bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yemen İnsan Hakları İhlallerini İzleme Koalisyonundan yapılan açıklamada da "Husiler bu merkezler aracılığıyla Yemenli çocuklara kendi fikirlerini empoze ederek, çocuklara şiddet kültürünü körüklüyor." ifadelerine yer verilerek Yemenlilere "çocuklarını Husilerin yaz okullarına göndermemeleri" uyarısında bulunuldu.

BM Yemen Uluslararası ve Bölgesel Uzmanlar heyeti tarafından 2022 yılı sonunda yayımlanan yıllık raporda, Husilerin, aileleri "çocuklarının silah altına alınmasına" rıza göstermemeleri halinde insani yardımlardan yararlanamayacakları şeklinde tehdit ettiği belirtilmişti.

Husilerin 7 yaşındaki çocuklara silah eğitimi verdiğine işaret edilen raporda, 2021 yılının ocak ve mayıs ayları arasında çıkan çatışmalarda Husiler tarafından zorla silah altına alınan ve ölen 562 çocuğun isim listesine ulaşıldığı kaydedilmişti.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet ile Husiler arasında 2 Nisan 2022'de başlayan ateşkes, 2 Ekim 2022'de sona ermişti.

Suudi Arabistan ve Ummanlı heyetler, Yemen'de ateşkesin yenilenmesine yönelik uluslararası ve bölgesel çabalar kapsamında 8 Nisan'da Husilerin kontrolündeki Sana'da temaslara başlamış, heyetler 13 Nisan'da Sana'dan ayrılmıştı.

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Suudi Arabistan heyeti ile Husiler arasındaki görüşmelerin Ramazan Bayramı'nın ardından yeniden başlayacağını açıklamıştı.