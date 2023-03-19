Yemen hükümetinden Husilere, '5 ay önce alıkoyduğu aktivisti öldürme' suçlaması

Yemen hükümeti, Husileri İbb kentinde 5 ay önce alıkoyduğu bir aktivisti öldürmekle suçladı.

Yemen hükümetine bağlı SABA ajansının haberine göre, Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, "Husi milislerin, aktivist Hamdi Abdurrezzak'ı İbb kentindeki evine baskın düzenleyip alıkoyduktan beş ay sonra tasfiye etmelerini en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletleri (BM), Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'i, ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking'i ve insan hakları örgütlerini, uluslararası insan haklarının alenen ihlali olan bu olayı kınamaya çağıran İryani, "Husilere, gazeteciler ve aktivistler başta olmak üzere alıkonulan tüm kişileri derhal serbest bırakılmaları için uluslararası baskı yapılması" çağrısında bulundu.

Husiler'den bu suçlamalara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Aktivist Hamdi Abdurrezzak'ın sosyal medya platformlarında, Husilere yönelik sert eleştiriler yönelten videolar yayınladığı biliniyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, 11 Mart'ta Yemen hükümeti ile Husiler arasındaki Yemen Esir Takası Denetleme Komitesinin 7'nci Toplantısı'nın İsviçre'de başladığını duyurmuştu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.