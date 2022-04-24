Yemen hükümeti, Sana Havalimanı'nda uçuşların başlamamasından Husileri sorumlu tuttu

Yemen hükümeti, Sana Havalimanı'ndan ilk ticari uçuşun gerçekleştirilememesi konusunda Husileri suçladı.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani konuya dair yazılı açıklama yaptı.

İryani, " İran'a bağlı terörist Husi milisler, Sana Havalimanı üzerinden Ürdün'ün başkenti Amman'a ilk ticari uçuşun gerçekleştirilememesinden tamamen sorumludur." ifadelerini kullandı.

Bugün başlaması planlanan uçuşun Husilerin meşru hükümet tarafından verilen pasaportların onaylanmasını öngören anlaşmaya uymaması nedeniyle yapılamadığını belirten İryani, Husilerin iki aylık ateşkes anlaşmasına aykırı davrandığını kaydetti.

İryani, açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Terörist Husi milisler, kendileri tarafından verilen güvenilmez pasaportlarla 60 yolcuyu, diğer normal yolcularla uçağa bindirmeye çalışıyor. Husiler, İran Devrim Muhafızları ve Lübnan Hizbullahı'nın onlarca lider ve uzmanını sahte isim ve belgelerle kaçırmak için uçuşlardan yararlanarak, ateşkesi suistimal ediyor."

Husiler koalisyon ülkelerini uçuşa izin vermemekle suçladı

Husilere bağlı Sivil Havacılık Genel Heyeti Başkan Vekili Raid Cebel ise yaptığı yazılı açıklamada, Arap koalisyonu bünyesindeki ülkelerin Yemen Hava Yollarının Sana Havalimanı'ndan planladığı uçuşa izin vermediğini iddia etti.

Yemen Havayolları da Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Uçuşu gerçekleştirmek için izin alınamadı. Bu nedenle Sana Havalimanı'ndan ilk uçuş zamanında başlatılamadı." ifadelerine yer verdi.

24 Nisan'da ilk uçuş gerçekleştirilecekti

Husilerin kontrolündeki Sivil Havacılık ve Meteoroloji Kurumu, Uluslararası Sana Havalimanı'ndan ilk ticari uçuşun 24 Nisan'da gerçekleşeceğini duyurmuştu.

Kurum, Birleşmiş Milletlerin (BM) Uluslararası Sana Havalimanı'ndan Ürdün'deki Kraliçe Aliya Havalimanı'na gerçekleşecek ilk ticari uçuşun onaylandığını Husilere bağlı Dışişleri Bakanlığına ilettiğini açıklamıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husileri askeri amaçlarla kullanmakla suçlayarak başkent Sana'daki Uluslararası Havalimanı'na 6 yıldır uçuş yasağı uyguluyordu.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreli ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Ürdün'de taraflar arasında varılan anlaşma uyarınca Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını iki ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.