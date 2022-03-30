Yemen hükümeti: Riyad görüşmeleri barış için bir umut ışığıdır

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) ev sahipliğinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılan görüşmeleri ülkede barışı sağlamak ve Yemen halkı için bir "umut ışığı" olarak değerlendirdi.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Başbakan Abdulmelik, ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking ve ABD'nin Sana Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Cathy Westley'i Riyad'da kabul etti.

Başbakan Abdulmelik, kabul sırasında yaptığı açıklamada, KİK çatısı altında yapılan görüşmelerde ulusal ekonominin desteklenmesine, barış ve diğer eksenlere ilişkin beklentilerin tartışılmasına odaklanılmasının, Yemen halkına umut ışığı olmasının yanı sıra hükümetin istikrarı sağlama ve yükümlülüklerini yerine getirme çabalarına büyük destek verdiğini söyledi.

Abdulmelik, görüşmelerin başarılı olacağına, Yemen halkına hizmet edecek vizyon ve fikirlerin ortaya çıkacağına ve KİK ülkelerinin acil bir ekonomik destek paketi sunacağına yönelik güvenini dile getirdi.

ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Lenderking de ülkesinin Yemen'de barışçıl ve kapsamlı bir siyasi çözümü desteklediğini ifade etti.

Lenderking, Yemen hükümetine destek veren Arap koalisyonu ve Husiler tarafından ilan edilen ateşkesin olumlu bir adım olduğuna ve bunun kapsamlı bir ateşkesin başlangıcı olması gerektiğine dikkati çekti.

Yemen hükümetine destek veren Arap koalisyonu, bu sabahtan itibaren Yemen'in içlerine askeri operasyonlarını durduracağını ilan etmişti. İran destekli Husiler de 26 Mart'ta yaptıkları açıklamada, Suudi Arabistan ve Yemen'deki saldırılarına 3 gün ara verdiğini duyurmuştu.

KİK ev sahipliğinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılan Yemen görüşmeleri, Husilerin yokluğunda Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bugün başlamıştı.

KİK'in girişimi

KİK Genel Sekreterİ Hacraf, 17 Mart'ta yaptığı açıklamada, Yemenli taraflar arasında ateşkes sağlanması amacıyla 29 Mart-7 Nisan tarihlerinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da müzakereler yapılacağını duyurmuştu.

Hacraf, KİK'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek bu müzakerelere Yemen'deki tüm tarafların katılması çağrısında bulunmuştu.

İİT de bu girişimi memnuniyetle karşılamış ve Yemen'de akan kanın durması için taraflara müzakerelere katılım çağrısı yapmıştı.

KİK, Basra Körfezi'ne kıyısı olan 6 Arap ülkesi Kuveyt, Katar, Bahreyn, Suudi Arabistan, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşuyor.

Yemen'deki iç savaş

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Yemen hükümeti ise Mart 2015'ten bu yana Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından destekleniyor.

BM raporlarına göre, çatışmaların patlak vermesinden 2021 yılı sonuna kadar Yemen'deki savaş nedeniyle doğrudan veya dolaylı yollarla 377 bin kişi hayatını kaybetti.