Yemen hükümeti, Suudi Arabistan'ın Hadramevt ve El-Mahra'daki gerilimi düşürme çabalarından memnun

Yemen hükümeti, Suudi Arabistan'ın Hadramevt ve El-Mahra'da gerilimi düşürmeye yönelik çabalarını memnuniyetle karşıladığını belirterek, Riyad yönetiminin güneydeki gelişmelere yönelik "sorumlu bir tavır" aldığı değerlendirmesinde bulundu.

Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan hükümetin açıklamasında, Suudi Arabistan tarafından Yemen'in doğusundaki Hadramevt ve El-Mehra'daki son gelişmelere ilişkin tutumuna destek verdi.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın "sorumlu bir tavır" alarak bölgedeki gerilimi sonlandırmaya çalıştığı belirtilerek, "Yemen halkının çıkarlarını koruma ve doğu vilayetlerinde güvenlik ile istikrarı muhafaza etme" konusunda çaba sarf ettiği kaydedildi.

Suudi Arabistan'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile koordinasyon içinde bölgedeki huzuru sağlama konusunda çalıştığı belirtilen açıklamada, bu çabaların kritik bir öneme sahip olduğu vurgulandı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından daha önce yaptığı açıklamada, ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) Hadramevt ve El-Mehra vilayetlerindeki askeri hareketliliğinin, Yemen Başkanlık Konseyi'nin onayı ve koalisyonla koordinasyon olmaksızın, tek taraflı şekilde gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan, Yemen'deki "güney meselesinin" tüm Yemenli tarafların katılacağı diyalog yoluyla ve kapsamlı siyasi çözüm çerçevesinde ele alınması gerektiğini ifade etti.

Yemen'in doğusundaki durum

Yemen'de BAE'nin desteklediği ayrılıkçı GGK'nin, 4 Aralık'ta da ülkenin doğusunda bulunan petrol zengini Hadramevt vilayetindeki en önemli bölgeler, hayati öneme sahip kentler ve petrol sahalarının kontrolünü ele geçirdiği bildirilmişti.

GGK Başkanı Ayderus ez-Zübeydi, 9 Aralık'ta geçici başkent Aden'de düzenlediği toplantıda, Güney Silahlı Kuvvetleri'nin Mehre vilayetini ele geçirdiğini söylemişti.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ise GGK'ye Hadramevt ve El-Mehre vilayetlerinden çekilme çağrısı yapmıştı.

Yemenli petrol şirketi PetroMasila, Hadramevt Aşiretler İttifakı'nın, şirketin Mukella kentinin doğusundaki tesislerini ele geçirmesi nedeniyle 1 Aralık'ta üretimin tamamen durduğunu açıklamıştı.

Günlük 10 bin varil üretim kapasitesine sahip PetroMasila, 75 megavat kapasiteli bir doğal gaz santralini de işletiyor.

Yemen'de 2013 yılında kurulan ve vilayet için özerklik talep eden Hadramevt Aşiretler İttifakı, GGK'ye de Yemen hükümetine de bağlı olmayan yerel güçlerden oluşuyor.