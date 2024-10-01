Yemen Hükümeti, İsrail'in Hudeyde'ye Yönelik Hava Saldırılarını Kınadı
Yemen hükümeti, Husilerin kontrolündeki Hudeyde'ye yönelik İsrail hava saldırılarını kınadı. Saldırılar sonucunda 5 kişi hayatını kaybederken, 57 kişi yaralandı ve yaralılardan bazılarının durumu kritik.
HUDEYDE, 1 Ekim (Xinhua) -- Yemen hükümeti, İsrail'in Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz liman kenti Hudeyde'ye yönelik son hava saldırılarını kınadı.
Husi yönetimindeki Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail'in Hudeyde'ye yönelik saldırıları 5 kişinin ölümüne ve 57 kişinin yaralanmasına yol açarken, yaralıların birçoğunun durumu kritik.