Yemen hükümeti, IMF'den Merkez Bankası'na 300 milyon dolar aktarılacağını duyurdu

Yemen hükümeti, Merkez Bankası'nın dolar rezervinin IMF'den alınan 300 milyon dolarla güçlendirileceğini açıkladı.

Hükümete bağlı SABA ajansında yer alan açıklamada, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin ABD'nin Yemen Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Inger Tangborn ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, ABD ve İngiltere'nin kararıyla, gelecek hafta IMF'nin SDR (Special Drawing Rights – Özel Çekme Hakkı) kapsamında Yemen Merkez Bankası'na 300 milyon dolar aktaracağı belirtildi.

Yemen Merkez Bankası'na kaynak aktarımıyla "ülkenin para birimine güvenin artırılması, temel ihtiyaç maddelerinin ithalatının devam etmesi ve Yemen vatandaşlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesinin" hedeflendiği kaydedildi.

Yemen'deki ekonomik kriz

Uzun süredir iç savaşın devam ettiği Yemen'de yerel para birimi döviz karşısında rekor düşüş yaşıyor.

İç savaşın başladığı yıllarda 1 dolar, 215 Yemen riyali iken bugün itibarıyla yaklaşık 1170 riyalden işlem görüyor.

Yemen riyalinin rekor seviyedeki değer kaybı, halkın düşük alım gücünü daha da zayıflatırken ülkede fakirlik oranının da yüzde 80'lere ulaştığı belirtiliyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.