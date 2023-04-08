Yemen hükümeti ile Husiler arasındaki esir takası anlaşması 14 Nisan'a ertelendi

Yemen hükümeti, Husiler ile vardıkları esir takası anlaşmasının Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) talebi üzerine 11 Nisan'dan 14 Nisan'a ertelendiğini duyurdu.

Yemen hükümetinin Esir ve Tutuklu Müzakere Heyeti Üyesi Macid Fedail, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Takas için üzerinde anlaşmaya varılan kişi sayısının yüksek olması göz önüne alındığında ve herkesin yaptığı büyük düzenlemelere çabalara rağmen, tüm görüşmeler (mahkumların görüşmeleri) tamamlanmadı." ifadelerine yer verdi.

Halen gerekli bazı düzenlemeler ve görüşmeler olduğundan, Kızılhaç'ın uygulamaya başlayabilmesi için prosedürleri tamamlaması gerektiğini kaydeden Fedail, Kızılhaç'ın 3 gün gibi ek sürenin yanı sıra esir takasının prosedürleri ve uygulaması tamamlanana kadar herkesten itidalli davranması yönünde talepte bulunduğu aktarıldı.

İran destekli Husilerin Esir İşleri Ulusal Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murtaza da yaptığı yazılı açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından takas anlaşmasının uygulanmasının belirtilen tarihten üç gün sonraya ertelendiği konusunda bilgilendirildiklerini kaydetti.

Bunun, hükümetin kontrolünde bulunan Marib kentindeki tarafın takası uygulamaya hazır olmamasından kaynaklandığını belirten Murtaza, "Anlaşmanın açık bir şekilde engellenmesi ve tüm tarafların taahhüdünden vazgeçmesi söz konusudur. Birleşmiş Milletler (BM) onlara bu sorumsuz ve insanlık dışı uygulamaları durdurmaları için baskı yapmalıdır." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, konu hakkında bir açıklama yapmadı.

Yemen'deki Husiler, 28 Mart'ta hükümet ile vardıkları esir takası anlaşmasının 10-11 Nisan tarihlerinde 3 aşamada hayata geçirileceğini duyurmuştu.

Yemen hükümeti ile Husiler arasında BM gözetiminde 11 Mart'ta İsviçre'de başlayan esir takası görüşmeleri sonucunda taraflar, 20 Mart'ta aralarında 4 gazeteci ile tanınmış siyasi, askeri ve güvenlik yetkililerinin de bulunduğu 887 kişinin karşılıklı olarak serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yemen'deki kriz

Yıllardır krizin yaşandığı Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.