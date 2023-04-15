Yemen hükümeti ile Husiler arasındaki esir takasının ikinci aşaması başladı

Yemen hükümeti ile İran destekli Husiler arasındaki esir takasının ikinci aşamasının başladığı bildirildi.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, İsviçre'de varılan anlaşma uyarınca Yemen hükümeti ile Husiler arasında karşılıklı esir değişiminin ikinci operasyonuna başlandığını belirtti.

Koalisyon güçlerinden 16'sı Suudi, 3'ü Sudanlı olmak üzere 19 esirin Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na ulaştığını aktaran Maliki, buna karşılık olarak da 250 Husi esiri taşıyan Suudi Arabistan'ın Ebha kentinden bir, Yemen'in Muha kentinden ise 2 uçağın Sana'ya gönderildiğini aktardı.

Yerel kaynaklara göre, esir takasının ikinci aşamasına bugün devam edilecek ve her iki taraftan toplam 320 kişi serbest bırakılacak.

Dün esir takasının ilk aşamasında, Husilerden 250 kişi, Yemen hükümetinden 70 kişi serbest bırakılmıştı.

Takas sürecinin üçüncü ve son aşamasına yarın devam edilecek.

Toplam 887 kişinin serbest bırakılması öngörülüyor

Yemen hükümeti ile Husiler, Birleşmiş Milletler gözetiminde 11 Mart'ta İsviçre'de esir takası görüşmelerine başlamıştı.

Taraflar müzakereler sonucu 20 Mart'ta, aralarında 4 gazeteci ile tanınmış siyasi, askeri ve güvenlik yetkililerinin de bulunduğu 887 kişinin karşılıklı olarak serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varmıştı.