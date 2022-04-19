Yemen hükümeti, iki haftada Hudeyde limanına 7 petrol gemisinin girişine izin verdi - Haberler

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Yemen hükümeti, iki haftada Hudeyde limanına 7 petrol gemisinin girişine izin verdi

AA - Güncel
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Yemen hükümeti, iki haftada Hudeyde limanına 7 petrol gemisinin girişine izin verdi

Yemen'de iki haftalık ateşkes süresi içinde Husilerin kontrolündeki Hudeyde limanına 7 petrol gemisinin girişine izin verildiği açıklandı.

Yemen'de iki haftalık ateşkes süresi içinde Husilerin kontrolündeki Hudeyde limanına 7 petrol gemisinin girişine izin verildiği açıklandı.

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, giriş izni verilen 7 geminin gümrük gelirlerinin Husi milisler tarafından tahsil edildiğini kaydetti.

Söz konusu işlemin 2018'de taraflar arasında yapılan Stokholm Anlaşması'na göre elde edilen gelirin memur maaşlarına tahsis edilmesi gerektiğini belirten Mubarek, "Şimdi bu gelirlerin maaşlara tahsis edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

AA / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Ateşkes, Petrol, Yemen, Güncel, Haberler

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