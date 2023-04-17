Yemen hükümeti, Husilerin kontrolündeki bölgelerde maaş ödemeyi kabul etti

Yemen hükümetinin, İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelerdeki kamu çalışanlarının maaşlarını ödeyeceği açıklandı.

Yemen resmi haber ajansı SABA, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin Suudi Arabistan'ın Yemen'deki Büyükelçisi Muhammed Al Cabir başkanlığındaki heyeti Riyad'da kabul ettiğini bildirdi.

Görüşmede Alimi, "Suudi Arabistan'ın Yemen halkının acılarına son verme, ateşkese ulaşma ve devlet kurumlarını eski haline getirmeye yönelik kapsamlı ve sürdürülebilir bir siyasi çözüme ulaşmayı hedefleyen çabalarına destek veriyoruz." dedi.

Suudi Arabistan heyeti ise "Yemen hükümetinin Husiler tarafından kontrol edilen bölgelerde, devlet çalışanlarının maaşların ödenmesi dahil, halkın insani acılarını hafifletilme girişimlerini ve çabalarını takdir ettiğini" ifade etti.

Yemen'deki kriz

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan 2022'de Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı. Taraflar arasında 6 ay süren ateşkes 2 Ekim 2022'de sona ermişti.

Suudi Arabistan ve Ummanlı heyetler, Yemen'de ateşkesin yenilenmesine yönelik uluslararası ve bölgesel çabalar kapsamında 8 Nisan'da İran destekli Husilerin kontrolündeki Sana'da temaslara başlamış, heyetler 13 Nisan'da Sana'dan ayrılmıştı.

Yemen'de Husiler, hükümet kontrolündeki bölgelerden elde edilen petrol ve doğal gaz gelirleriyle devlet çalışanlarının maaşlarının ödenmesini talep ederken, Yemen hükümeti Hudeyde Limanı'ndan elde edilen gelirlerin geçici başkent Aden'deki Merkez Bankasına yatırılmasını şart koşuyordu.