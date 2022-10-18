Yemen hükümeti, Husileri 'ateşkesin uzatılmasına ilişkin teklifleri reddetmekle' suçladı

Yemen hükümeti, İran destekli Husileri ülkede 6 ay devam eden ve 2 Ekim'de sona eren ateşkesin uzatılmasına yönelik tüm teklifleri reddetmekle suçladı.

Yemen hükümeti, İran destekli Husileri ülkede 6 ay devam eden ve 2 Ekim'de sona eren ateşkesin uzatılmasına yönelik tüm teklifleri reddetmekle suçladı.

Yemen resmi haber ajansı SABA'ya göre, Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile bir araya geldi.

Görüşmede, Yemen'deki son gelişmeler ve BM Özel Temsilcisi Grundberg'in ateşkesin yeniden uzatılmasına yönelik çabaları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Bin Mubarek, hükümetin, halkın acılarını hafifletmeye verdiği önemden hareketle ateşkesi yenilemek için verdiği tavizlere rağmen, ateşkesin uzatılması konusunun Husilerin İran rejimine tabi olması sorunuyla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Bin Mubarek, Husilerin, ateşkesin uzatılması ve genişletilmesi için şimdiye kadar sunulan tüm teklifleri reddettiğini söyledi.

BM Özel Temsilcisi Grundberg de Yemen halkının özlemlerine hizmet etmek amacıyla ateşkesi yenileme ve barış sürecinde ilerleme çabalarını sürdüreceğini, bu konuda mümkün olan her şeyi yapacağını vurguladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan'da Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı.

Yemen hükümeti ile Husilerin kabul ettiği ateşkes metnine göre, 6 ay devam eden ateşkesin süresi 2 Ekim'de yerel saatle 19.00'da sona ermişti.