Yemen hükümeti: Husiler kendilerine muhalif 6 kişi için idam kararı verdi
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Yemen'de İran destekli Husilere bağlı bir mahkemede kendilerine muhalif 6 kişi hakkında idam kararı verildiği bildirildi.
Yemen'de İran destekli Husilere bağlı bir mahkemede kendilerine muhalif 6 kişi hakkında idam kararı verildiği bildirildi.
Yemen İnsan Hakları ve Hukuki İşler Bakanlığından yapılan açıklamada, Husilere bağlı Ceza Mahkemesi'nde Sana vilayetinde etnik düşünceleri ve terör eylemlerinde bulundukları suçlamasıyla 6 kişinin idam edilmesine karar verildiği belirtildi.
Husilerin kontrolündeki bölgelerde bu şekilde insanların korkutulmasının hedeflediği ifade edilen açıklamada, idam kararları kınandı.
Açıklamada, haklarında idam kararı verilen kişilerden bazılarının işkencelere maruz kaldığı da kaydedildi.
Kaynak: AA / Hamdi Yıldız - Güncel