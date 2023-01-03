Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yemen hükümeti: Husiler kendilerine muhalif 6 kişi için idam kararı verdi

Güncel Haberler

Yemen hükümeti: Husiler kendilerine muhalif 6 kişi için idam kararı verdi

Yemen'de İran destekli Husilere bağlı bir mahkemede kendilerine muhalif 6 kişi hakkında idam kararı verildiği bildirildi.

Yemen'de İran destekli Husilere bağlı bir mahkemede kendilerine muhalif 6 kişi hakkında idam kararı verildiği bildirildi.

Yemen İnsan Hakları ve Hukuki İşler Bakanlığından yapılan açıklamada, Husilere bağlı Ceza Mahkemesi'nde Sana vilayetinde etnik düşünceleri ve terör eylemlerinde bulundukları suçlamasıyla 6 kişinin idam edilmesine karar verildiği belirtildi.

Husilerin kontrolündeki bölgelerde bu şekilde insanların korkutulmasının hedeflediği ifade edilen açıklamada, idam kararları kınandı.

Açıklamada, haklarında idam kararı verilen kişilerden bazılarının işkencelere maruz kaldığı da kaydedildi.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız - Güncel

Yemen İran Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title