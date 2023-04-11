Yemen hükümeti, Husiler ile esir takası anlaşmasını uygulamaya hazır

Yemen hükümeti İran destekli Husiler ile esir takası anlaşmasını tamamlamaya hazır olduğunu duyurdu.

Yemen hükümetinin Esir İşleri Müzakere Heyeti Başkanı Yahya Kezman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yemen hükümeti heyeti olarak, Cenevre'de karşı taraf (Husiler) ile esirler, alıkonanlar ve kaçırılanlarla ilgili varılan anlaşmayı Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından ilan edilen zamanda uygulamaya hazır olduğumuzu duyuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Yemen hükümeti ile Husiler arasında BM gözetiminde 11 Mart'ta Cenevre'de başlayan esir takası görüşmeleri sonucu taraflar, aralarında 4 gazeteci ile tanınmış siyasi, askeri ve güvenlik yetkililerinin de bulunduğu 887 kişinin karşılıklı olarak serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Husiler 28 Mart'ta, hükümet ile vardıkları esir takası anlaşmasının 10-11 Nisan'da 3 aşamada hayata geçirileceğini duyurmuştu.

Yemen hükümeti ise 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, Husiler ile vardıkları esir takası anlaşmasının Uluslararası Kızılhaç Komitesinin talebi üzerine 11 Nisan'dan 14 Nisan'a ertelendiğini belirtmişti.

Husilerin Esir İşleri Ulusal Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murteza, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, "Daha önce salıverdiğimiz bir Suudi Arabistanlı esire karşılık Riyad yönetiminin serbest bıraktığı 13 tutuklu ve esir bugün Uluslararası Sana Havalimanına ulaştı." ifadesini kullanmıştı.

Yemen'deki kriz

Yıllardır krizin yaşandığı Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.