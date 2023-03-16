Yemen hükümeti, Husiler ile barış girişiminde dikkatli olunması çağrısı yaptı

Yemen hükümeti, Husilerin ortaya koyduğu barış girişimiyle ilişkide ABD ve uluslararası topluma uyarıda bulundu.

Yemen resmi haber ajansı SABA'ya göre, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking ile bir araya geldi.

Alimi görüşmede, ABD ve uluslararası topluma, Husilerin ortaya atmış olduğu barış girişimiyle ilgili dikkatli olmaları ve herhangi bir garanti olmaksızın ek teşvikler sunulmaması çağrısı yaptı.

Görüşmede, Alimi, Yemen halkının sıkıntılarını sonlandırma üzerine kurulu ABD'nin katıldığı uluslararası ateşkesi yenileme çabaları karşısında Husilerin uzlaşmaz tutumlarına ilişkin bilgiler aldı.

Al-Alimi, ABD'li yetkililerle yaptığı görüşmede, krizin nedenlerine ve sonuçlarına son vermeyi garanti edecek, kapsamlı ve sürdürülebilir bir barışa ulaşmak için tüm iyi çabaları memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

Görüşmede ayrıca, Yemen'deki Birleşmiş Milletler insani müdahale planı için donerler konferansının sonuçları, silah ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele için daha fazla fon ve işbirliğini harekete geçirmek için gerekli çabalar ele alındı.