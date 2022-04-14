Yemen hükümeti: Husiler ateşkesi açıkça ihlal ediyor

Yemen hükümeti, İran destekli Husileri, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen ateşkesi açık şekilde ihlal etmekle suçlayarak, BM Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) antlaşma şartlarına uyması için Husilere baskı yapmaya çağırdı.

Yemen resmi ajansı SANA'da yer alan habere göre, BM Daimi Temsilcisi Abdullah es-Saadi, Yemen kriziyle ilgili BMGK oturumunda konuşma yaptı.

Yemen hükümetinin, açık şekilde işlenen Husi ihlallerine rağmen, BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg tarafından nisan başında açıklanan ateşkese bağlı olduğunu söyleyen Saadi, Marib, Cevf, Saada, Hacce, Hudeyde, Taiz ve Ed-Dali illerinin balistik füzeler de dahil Husilerin saldırılarından korunamadığına işaret etti.

BMGK'den ahlaki sorumluluklarını üstlenmesini isteyen Saadi, Husi milislerin saldırılarının durdurulmasının yanı sıra Taiz'deki ablukanın kaldırılması, esirlerin serbest bırakılması ve ateşkese uyulması için Husilere daha fazla baskı yapılması çağrısı yaptı.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreli ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini açıklamıştı.

Grundberg, tarafların, akaryakıt gemilerinin Hudeyde Limanı'na girmesi ve Sana Havalimanı'ndan bölgede önceden belirlenmiş noktalara ticari uçuşlar yapılması konusunda da anlaştığını belirtmişti.

Yemenli taraflar arasında 2015'ten bu yana birçok kez ateşkese varılmış ancak başarı elde edilememişti.