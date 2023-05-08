Yemen hükümeti, Hadramevt'teki Uluslararası Reyyan Havalimanı'nın kontrolünü devraldı

Yemen hükümeti, ülkenin doğusundaki Hadramevt ilindeki Uluslararası Reyyan Havalimanı'nın kontrolünü Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden devraldığını duyurdu.

Hadramevt Valiliğinin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Hadramevt Valisi Mebhut bin Madi, bugün Uluslararası Reyyan Havalimanı'nı, terminalleri ve tüm müştemilatıyla birlikte koalisyon güçlerinden devraldıklarını belirtti.

Devir teslim sürecinin, koalisyon güçlerinin yönetimi ile koordineli olarak gerçekleştiğini kaydeden bin Madi, bugünden itibaren havalimanının yönetimini ve güvenliğini sağlama işlerini yerel yönetimin üstleneceğini kaydetti.

Vali bin Madi, artan yolcu sayısı ve havayollarına ayak uydurmak ve vatandaşları rahatlatmak amacıyla havalimanının iç holleri ve otoparklarının rehabilite edileceğini, imar planı yapılacağını ve ek seferler düzenleneceğini ifade etti.

Nisan 2016'da El Kaide unsurlarının Hadramevt ilinin merkezi Mukalla'dan sürülmesinden bu yana havalimanı, başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) güçleri olmak üzere Arap koalisyon güçlerinin kontrolündeydi.

Uluslararası Reyyan Havalimanı'nın, Hadramevt'in yanı sıra Şebva, El-Mehra ve Sokotra gibi komşu illerdeki halk için can simidi konumunda olduğu belirtiliyor.