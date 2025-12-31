Yemen hükümeti: Ülkenin birliğine ve toprak bütünlüğüne destek mesajlarından memnunuz

Yemen hükümeti, ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek mesajlarını memnuniyetle karşıladı.

Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, birçok Arap ülkesinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası kuruluşların, ülkenin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek için yayımladıkları mesajlardan memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Destek mesajlarının çeşitli zorluklarla mücadele eden Yemen ile dayanışmanın boyutunu gösterdiği vurgulandı.

Suudi Arabistan'ın Yemen'e desteği hatırlatılan açıklamada, "Kardeş ülke Suudi Arabistan'ın Yemen ve bölge güvenliği ile istikrarına desteklerini takdir ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yemen'de son günlerde tırmanan gerginliğin ardından bölge ülkeleri ve uluslararası kuruluşlar, destek ve itidal çağrısı içeren açıklamalar yapmıştı.

Yemen'de yaşanan son gelişmeler

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı güçler, 3 Aralık'ta Suudi Arabistan ve Umman sınırlarına uzanan doğu vilayetlerini askeri hamlelerle ele geçirmişti.

Yemen hükümeti dün, Arap Koalisyonu bünyesinde ülkede askeri güç bulunduran BAE ile ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu da dün sabah, Hadramevt'te, GGK'nin kontrolünde bulunan Mukalla Limanı'nda bazı silah ve savaş araçlarının hedef alındığını açıklamıştı.

Arap Koalisyonu, savaş araçları taşıyan iki geminin Arap Koalisyonu Komutanlığı'nın onayı alınmadan BAE'deki Fucayra Limanı'ndan Mukalla Limanı'na geldiğine dikkati çekmişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise BAE'ye, Yemen'in talebi doğrultusunda Yemen topraklarında bulunan askerlerini 24 saat içinde çekme ve ülkedeki hiçbir tarafa askeri ya da mali destek vermeme çağrısı yapmıştı.

Riyad yönetimi, "BAE'nin, Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde, Suudi Arabistan'ın güney sınırlarına yakın bölgelerde askeri operasyonlar için GGK'yi sevk ettiğine" işaret ederek söz konusu eylemleri "ülkenin ulusal güvenliğine tehdit" olarak değerlendirmişti.

BAE de Suudi Arabistan ile yaşanan gerilimin ardından Yemen'de görev yapan terörle mücadele ekiplerini kendi isteğiyle feshettiğini duyurmuştu.