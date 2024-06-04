Yemen Hükümeti, Biden'ın Gazze Ateşkes Önerisini Memnuniyetle Karşılıyor

Yemen hükümeti, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı 3 aşamadan oluşan ateşkes önerisinin "İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşını sona erdirmek için bir fırsat" olduğunu belirtti.

Yemen Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın girişiminden memnuniyet duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Yemen hükümeti, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması, ablukanın kaldırılarak insani yardımların ulaştırılması ve Gazze sakinlerinin acılarının dindirilmesi için Mısır, Katar ve ABD'nin arabuluculuğunu takdir ediyor. Yemen hükümeti, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze'deki ateşkes girişimini, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırganlığını sona erdirmek için bir fırsatı olarak görerek memnuniyetle karşılıyor." ifadelerine yer verildi.

Yemen'in başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması konusundaki tutumunun da vurgulandığı açıklamada, "Bölgede güvenlik ve barışı korumanın tek yolu uluslararası meşruiyettir." ifadeleriyle uluslararası hukuka uyulması çağrısında bulunuldu.

ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ben-Gvir, Netanyahu'yu, ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirmekle tehdit etmişti.