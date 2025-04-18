Yemen Hükümeti Bankaları Aden'e Taşınmaya Çağırıyor

ADEN, 18 Nisan (Xinhua) -- Yemen hükümeti, ülkedeki tüm bankalara genel merkezlerini vakit geçirmeksizin geçici başkent Aden'e taşıyarak Husilerin kontrolünden uzak kalmaları çağrısında bulundu.

Yemen Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Muammer el-İryani perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Tüm Yemenli iş insanlarını Husi milisleriyle doğrudan ya da dolaylı her türlü finansal ve ticari ilişkiyi kesmeye çağırıyoruz" dedi. İryani, Husi grubuyla işbirliğini devam ettiren iş insanlarının "uluslararası yaptırımlara" maruz kalabileceğini sözlerine ekledi.

İryani'nin çağrısı, ABD Hazine Bakanlığı'nın perşembe günü Sana merkezli Uluslararası Yemen Bankası'na yaptırım uygulama kararının ardından geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, açıklamada söz konusu bankanın "Yabancı Terör Örgütü" olarak tanımlanan Husi grubuna "mali destek sağladığını" iddia etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından yayımladığı talimat üzerine 4 Mart'ta Husi grubunu "Yabancı Terör Örgütü" kategorisine almıştı.

Öte yandan Yemen Merkez Bankası, Mayıs 2024'te Husilerin kontrolündeki başkent Sana'dan Aden'e taşınmayı reddettikleri ve milislerle işbirliği yaptıkları gerekçesiyle ülkedeki 6 büyük ticari bankanın faaliyetlerini askıya aldı. Ancak bu karar daha sonra dışarıdan arabulucuların devreye girmesiyle iptal edildi.

15 Mart'ta Yemen Merkez Bankası, merkezi Sana'da bulunan bazı bankaların, ABD'nin Husilere yönelik yaptırımlarından kaçınmak amacıyla faaliyetlerini Aden'e taşımaya karar verdiğini duyurdu.