Yemen hükümeti 1994'teki iç savaşta işinden edilen güneylilere tazminat ödeyecek

Yemen'de 1994'teki iç savaştan sonra güney vilayetlerinde işinden edilen 52 binden fazla kişi için tazminat ödenmesi ve yeniden görevlerine dönebilmesi gibi iyileştirmeler içeren kararlar alındı.

Yemen'de 1994'teki iç savaştan sonra güney vilayetlerinde işinden edilen 52 binden fazla kişi için tazminat ödenmesi ve yeniden görevlerine dönebilmesi gibi iyileştirmeler içeren kararlar alındı.

Ülkenin resmi haber ajansı SABA'ya göre, yaklaşık 30 yıl önceki iç savaş nedeniyle işinden edilenlere yönelik başkanlık kararları çıkarıldı.

Çıkarılan kararların, "1994'teki Yaz Savaşı'ndan sonra görevden ihraç edilen 52 bin 766 sivil, güvenlik gücü ve askeri personele terfi, düzenlemeler ve ücretlendirme stratejisini kapsadığı" belirtildi.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, bu kararlarla "tazminat ödeme, geçmişin izlerini ele alma, takım ruhuyla çalışma ve ulusal birlik durumunu yeniden tesis etme" sözü verdi.

Yemen Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Muammer el-İryani, 1994'teki savaştan sonra mağdur edilenler için 10 yıl önce yapılan taleplerin bu dönemde çözüme varmasının önemine değindi.

Birlik ve beraberliğe işaret eden İryani, "Devletin bekleyen tüm dosyaları kapatma, mağduriyetleri giderme, hak ve adaletin hakim olduğu yeni bir sayfa açma konusundaki ciddiyetini ortaya koyuyor." dedi.

İryani, kararlara, "geçmişin etkilerinin ele alınmasını ve tüm Yemenliler arasında geniş ortaklığa dayalı bir devlet inşa etmeye adanmışlık gerektiren ulusal değişiklikler ışığında bakılmasının" önemine vurgu yaptı.

Hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ve uluslararası ortaklara hitaben İryani, "şiddet ve çatışma döngülerini sona erdirme yolunda önemli bir dönüm noktasını temsil eden bu tarihi kararları desteklemek için kaynakları seferber etme" çağrısında bulundu.

Yemen'de geçen hafta ülkenin güneyindeki bölgelerin ihmal edildiği gerekçesiyle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) çağrısıyla ayrılma talepleri doğrultusunda Güney Ulusal Diyalog Konferansı düzenlemişti.

Konferansta ülkenin güneyinin ayrılmasının önünü açan "Güney Ulusal Sözleşmesi" imzalanmıştı.

Yemen'de 1994 iç savaşı

Yemen'de, "Yaz Savaşı" veya "Ayrılık Savaşı" olarak bilinen iç savaş 1994'te nisan sonundan temmuz ayı başına kadar sürmüştü.

İç savaşın ardından eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih liderliğindeki hükümet, siviller, askerler ve güvenlik güçlerinden on binlerce güneyliyi işten çıkarmıştı.

İşten çıkarmalar, 2007'de emekli askerlerin protestolarına ve Yemen'in güneyinin kuzeyden ayrılmasını talep eden bugünkü GGK'nin temellerinin atılmasına sebep olmuştu.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği raporlarına göre, iç savaştan dolayı Yemen halkının yüzde 73'ü (yaklaşık 23,4 milyon) insani yardıma muhtaç hale geldi; 4,3 milyon kişi yerinden edildi.

Ülkede 13 binden fazlası sivil 377 bin kişi çatışmalar nedeniyle hayatını kaybetti.