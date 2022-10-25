Yemen Hükümet Güçleri, Kaçakçılardan Ele Geçirilen 1.558 Kilogram Esrarı İmha Etti

Yemen hükümet güçleri Pazartesi günü ülkenin kuzeybatısında bulunan Hacca vilayetinde son 7 ayda kaçakçılardan ele geçirilen 1.558 kilogram esrarı yakarak imha etti.

İmha işlemi, hükümet kontrolündeki Midi kentinde mahkeme, savcılık ve güvenlik güçlerinin temsilcileri huzurunda gerçekleştirildi.

SES (Arapça): YUNUS İBRAHİM AHMED, Yemen Hükümet Güçleri Subayı:

"Bugün son 7 ayda kaçakçılardan ele geçirilen 1.558 kilogram esrarı imha ettik. 7 yılı aşkın bir süre önce başlayan iç savaşın başlangıcından itibaren Yemen ile Suudi Arabistan arasında çalışan yaklaşık 40 kaçakçılık şebekesi çökertildi."

Hacca, Suudi Arabistan topraklarına ve Kızıldeniz'e yakınlığından dolayı, savaştan yorgun düşmüş Yemen yoluyla Suudi Arabistan'a uyuşturucu sokmaya çalışan kaçakçılar için önemli bir uğrak noktası haline geldi.

Mart ayında hükümet güçleri aynı bölgede kaçakçılardan ele geçirdikleri 1.100 kilogram esrar ve 8.000 uyuşturucu hapı yakarak imha etmişti.

2014 yılında İran destekli Husi milislerin ülkenin kuzeyinde bazı kentlerin kontrolünü el geçirip Suudi Arabistan destekli Yemen hükümetini Sana dışına sürmesiyle başlayan Yemen'deki iç savaş halen devam ediyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hacca'dan bildiriyor. (XHTV)