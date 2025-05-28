Yemen Hava Yolları'ndan İsrail Hava Saldırısına Yanıt: Uçuşlar Durduruldu

Yemen Hava Yolları, İsrail hava saldırısında bir uçağın hedef alınmasının ardından Sana Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan tüm uçuşların durdurulduğunu duyurdu.

Yemen Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, saldırının, bugün hacı adaylarının uçağa binmesine dakikalar kala gerçekleştirildiği belirtildi.

"Sabah saatlerinde Yemen Hava Yolları'na ait bir uçak daha korkakça hedef alındı. Bu, işgalci Siyonist rejimin utanç ve kan dolu siciline eklenen yeni bir suçtur." ifadelerine yer verilen açıklamada, İsrail saldırısının ardından uçuşların ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiği kaydedildi.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarına paralel olarak Yemen'deki İran destekli Husileri de hedef alıyor.

İsrail ordusu Yemen'in başkenti Sana'daki uluslararası havalimanına düzenlediği hava saldırısında Yemen Hava Yolları'na ait çalışan son uçağın da tamamen imha edildiğini açıklarken, İran destekli Husiler de saldırıyı doğrulamıştı.

Sana Uluslararası Havalimanı Müdürü Halid eş-Şayif, X hesabından yaptığı açıklamada, "Siyonist düşman, Sana Havalimanı'nda Yemen Hava Yolları'na ait son çalışan uçağı tamamen yok etti." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail ordusu, saldırıyla "Husilere ait hava unsurlarının" hedef alındığını ve "meşru müdafaa" olduğunu savunmuştu.

Sana Havalimanı'nın "militan taşımak" için kullanıldığını ileri süren Tel Aviv yönetimi, Yemen'deki limanlar ve altyapının da hedef alınmaya devam edileceğini açıklamıştı.