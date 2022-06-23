Yemen güçlerinden "Ebyen'i El Kaide'den temizleme" operasyonu Yemen'in güneyinde dün 9 askerin öldürülmesinin ardından emniyet güçleri, Ebyen vilayetinde terör örgütü El Kaide'ye karşı operasyon başlattı. Yemen'in güneyinde dün 9 askerin öldürülmesinin ardından emniyet güçleri, Ebyen vilayetinde terör örgütü El Kaide'ye karşı operasyon başlattı. Ebyen İl Güvenlik Dairesinden yapılan yazılı açıklamada, El Kaide ile mücadelede halktan destek istendi. "Ebyen vilayetinde terör unsurlarının akıttığı kanın intikamının alınma zamanı gelmiştir." ifadesi kullanılan açıklamada, Ebyen'i El Kaide unsurlarından temizleme amacıyla başlatılan kapsamlı operasyonda askeri güçlerin komutanlarının da ön saflarda yer alacağı belirtildi. Silahlı bir grubun dün Ebyen'e bağlı Zencebar'ın doğusunda askeri araca düzenlediği saldırıda 5 asker ölmüştü. Ülkenin güneydoğusundaki Şebva ilinde de bir kontrol noktasına yönelik saldırıda 4 asker hayatını kaybetmiş, 5 asker yaralanmıştı. Ebyen ilinde askeri karargahlar ve güvenlik noktaları sık sık saldırılara maruz kalıyor. Söz konusu saldırılardan genellikle Ebyen'in merkezi Zencibar'ın doğusunda yer alan Ahvar ve El-Mahfed ilçelerine yakın dağlık bölgelerde faaliyet gösterdiği belirtilen El-Kaide örgütü sorumlu tutuluyor. AA / Ali Semerci - Güncel Yemen Güncel Haberler

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