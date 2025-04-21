Yemen'e ABD Hava Saldırısı: 3 Ölü, 4 Yaralı

SANA, 21 Nisan (Xinhua) -- Husilere ait El-Mesira televizyonunun sağlık yetkililerine dayandırdığı haberine göre ABD'nin cumartesi gecesi Yemen'in başkenti Sana'ya, Sana'nın dış mahallelerine ve diğer vilayetlere düzenlediği yeni hava saldırılarında en az 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.