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Yemen'den Tel Aviv'e Atılan Füze, Önleme Girişimlerini Aştı

Yemen'den Tel Aviv'e Atılan Füze, Önleme Girişimlerini Aştı
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İsrail Savunma Kuvvetleri, Yemen'den Tel Aviv'e atılan bir füzenin önlenemediğini ve patlama sonrası 16 kişinin yaralandığını açıkladı. Olay, yerel saatle 03:44'te halkın sığınaklara koşmasına neden oldu.

(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Yemen'den Tel Aviv'e atılan füzeyi önleme girişimlerinin başarısız olduğunu açıkladı. İsrail medyasında yer alan haberlere göre, sağlık görevlileri, aralarında üç yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu 16 kişinin kırılan camlardan hafif yaralandığını, 14 kişinin ise sığınaklara koşarken yaralandığını belirtti.

Yemen'deki Husiler tarafından ateşlenen bir füze, önleme girişimlerinin başarısız olmasının ardından günün erken saatlerinde Tel Aviv'in güneyindeki halka açık bir parkta patladı. İsrail medyası, füzenin fırlatılmasıyla birlikte yerel saatle 03: 44'te İsrail'in merkezinde sirenler çalmaya başladığını ve milyonlarca kişinin yataklarından fırlayarak sığınaklara koştuğunu bildirdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Yemen'den gelen bir füzenin Tel Aviv'e düştüğünü doğrulayarak, "önleme girişimleri başarılı olmadı" dedi. Olayın ayrıntılarının araştırıldığı belirtildi.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, sağlık görevlileri, aralarında üç yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu 16 kişinin kırılan camlardan hafif yaralandığını, 14 kişinin ise sığınaklara koşarken yaralandığını belirtti.

Yemen'deki Husilerin günün erken saatlerinde attığı füze, son birkaç gün içinde ikinci kez İsrail'in merkezinde sirenlerin çalmasına neden oldu. İki gün önce İsrail, ülkesine füze saldırısı düzenleyen İran destekli Husilere, Yemen'deki Husi hedeflerini vurarak yanıt vermişti. İsrail hava saldırılarında Yemen'de dokuz kişinin öldüğü, üç kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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