Yemen'den Şiddetli Yağış ve Selden Etkilenen Binlerce Aile İçin İnsani Yardım Çağrısı

ADEN, 26 Mart (Xinhua) -- Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletler ve insani yardım kuruluşlarını, ülkenin orta kesimindeki Marib vilayetinde 9.000'den fazla yerinden edilmiş ailenin şiddetli yağışlardan etkilenmesi üzerine yardıma çağırdı.

Devlete ait haber ajansı Saba'nın haberine göre, Yemen hükümeti Cumartesi günü bu ailelerin barınma ve gıda gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra hastalıklardan ve diğer sağlık risklerinden korunmaları için yardım çağrısında bulundu.

13 Mart'tan bu yana Yemen'in çeşitli bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışların sele ve maddi hasarlara neden olduğu belirtiliyor.

Marib'de ülke içinde yerinden edilmiş kişiler için kurulan kampların yönetiminden sorumlu idari birim Cumartesi günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, Marib ve Yemen'in diğer bölgelerindeki yerinden edilmiş ailelerin çoğunun zor durumlarla karşı karşıya olduğunu ve ülkenin zaten savunmasız olan nüfusunun daha fazla zarar görmesini önlemek için koordineli insani yardım çabalarına ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Hükümet kontrolündeki Marib'de yerinden edilmiş binlerce aile, zorlu hava koşullarına dayanamayan ve yağışlı mevsimlerde sık sık hasar gören çadır gibi acil durum konutlarında yaşıyor.

Yemen hükümeti 2022'nin Mart ayında yaptığı açıklamada, 2014'ten bu yana 2,2 milyondan fazla Yemenlinin evlerini terk etmek ve Marib'deki kamplarda yaşamak zorunda kaldığını belirtmişti.

İran destekli Husi milislerin Yemen'in kuzeyindeki bazı vilayetlerin kontrolünü ele geçirip uluslararası alanda tanınırlığa sahip hükümeti başkent Sana'dan çıkmaya zorladığı 2014 sonlarından bu yana ülke, ölümcül bir askeri çatışmanın içerisinde bulunuyor.