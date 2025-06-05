Yemen'den İsrail'in Gazze Saldırılarına Sert Tepki

Yemen'den İsrail'in Gazze Saldırılarına Sert Tepki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayarak uluslararası toplumun güçlü bir duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı. Alimi, Yemen'in Filistin halkının haklarını destekleme kararlılığını dile getirdi.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, İsrail'in Gazze'de işlediği suçların uluslararası alanda "güçlü bir duruş" gerektirdiğini söyledi.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Alimi, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Konsey Başkanı Alimi, Yemen'in, İsrail'in Gazze halkına karşı sürdürdüğü soykırım savaşını en güçlü şekilde kınadığını ifade etti.

İsrail'in işlemeyi sürdürdüğü bu vahşi suçların insanlığın alnında bir leke oluşturduğunu belirten Alimi, bu saldırılara son vermek ve masum sivilleri korumak için güçlü bir uluslararası duruş sergilenmesi gerektiğine dikkati çekti.

Alimi, ülkesinin kardeş Filistin halkının davasını ve topraklarını özgürleştirme, kaderlerini belirleme ve tam egemen, bağımsız bir devlet kurma haklarını destekleme konusundaki tutumunun sağlam ve kalıcı olduğunu vurguladı.

-? ?Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 4 bin 402 Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin 489 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 54 bin 677'ye, yaralıların sayısı da 125 bin 530'a yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai - Güncel
Makyaj ürünleri yiyen fenomen hayatını kaybetti

Bu görüntüler ünlü fenomenin sonu oldu
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak

Putin'in sonraki hamlesini açıkladı! Donald Trump'tan korkutan sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amsterdam'da müzede 200 yıllık prezervatif sergileniyor

Müze bu eseri sergileyince ziyaretçi akınına uğradı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu

Otomobil devi, Türkiye'de en çok satılan modelinin fişini çekti
Trump 12 ülke vatandaşının ABD'ye girişini yasakladı

Trump imzayı attı! 12 ülke vatandaşının ABD'ye girişi yasaklandı
Hakan Altun'dan imaj değişikliği

Yıllar sonra radikal değişiklik! Onu daha önce böyle görmediniz
NATO Genel Sekreteri'nden savunma harcaması uyarısı: Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek

"Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek"
Diyanet açıkladı! İşte il il bayram namazı saatleri

İşte il il bayram namazı saatleri
1 ton 300 kiloluk tosun 430 Bin TL'ye satıldı

1 ton 300 kiloluk tosun bakın kaç liraya alıcı buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.