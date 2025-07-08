Yemen'den İsrail'e Füze Saldırısı

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Husilerin İsrail hedeflerine yönelik düzenlediği saldırılar El Halil'de görülen füze izleriyle belgelendi. İsrail'in Kızıldeniz'deki limanlarına ve enerji santraline yönelik hava saldırılarının ardından gerçekleşen bu olaylar, bölgedeki gerginliği artırıyor.

EL HALİL, 8 Temmuz (Xinhua) -- Yemen'deki Husilerin İsrail'e yönelik saldırısı sırasında Batı Şeria'nın El Halil kentinde görülen füze izleri, 8 Temmuz 2025.

İsrail'e ait savaş uçakları ve savaş gemilerinin pazar günü gece yarısı Kızıldeniz'deki üç limanı ve bir enerji santralini vurmasından dört saat sonra, Yemen'deki Husiler İsrail hedeflerine hipersonik balistik füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi. (Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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