Yemen'den İsrail'e Füze Saldırısı

EL HALİL, 8 Temmuz (Xinhua) -- Yemen'deki Husilerin İsrail'e yönelik saldırısı sırasında Batı Şeria'nın El Halil kentinde görülen füze izleri, 8 Temmuz 2025.

İsrail'e ait savaş uçakları ve savaş gemilerinin pazar günü gece yarısı Kızıldeniz'deki üç limanı ve bir enerji santralini vurmasından dört saat sonra, Yemen'deki Husiler İsrail hedeflerine hipersonik balistik füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi. (Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/Xinhua)