Haberler

Yemen'den Fırlatılan İHA, İsrail'de Bir Otele Isabet Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan bomba yüklü insansız hava aracı, İsrail'in güneyindeki Eilat'da bir otelin girişine düştü. Olayda yaralanan olmadı.

Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan bir bomba yüklü insansız hava aracı (İHA), İsrail'in güneyindeki Eilat'da bir otele isabet etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bir İHA'nın sınırlardan sızması nedeniyle alarmların devreye girdiği belirtildi.

Alarmların devreye girmesinin ardından İHA'nın güneydeki Eilat bölgesine düştüğü, arama-kurtarma ekiplerinin bölgeye yönlendirildiği kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan bomba yüklü İHA'nın bir otelin girişine isabet ettiğini, yaralanan olmadığını bildirdi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
Türbanlı hakimi reddeden avukat davasında tanıklar dinlendi

"Laikliğe aykırı" dedi, türbanlı hakimi reddetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
''Hesap zamanı'' demişti! Ali Koç'un TFF'deki bu görüntüsüne tepki yağıyor

Ali Koç'un bu görüntüsüne tepki yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.