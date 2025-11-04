Yemen'deki Yerinden Edilmişler Soğuk Hava Koşullarıyla Mücadele Ediyor
Yemen'de yerinden edilmiş 4 milyondan fazla insan, kötü hava koşulları altında derme çatma barınaklarda yaşam mücadelesi veriyor. Çatışmalar nedeniyle sürekli yer değiştirmek zorunda kalan bu kişiler, giderek kalabalıklaşan kamplarda hayatta kalma mücadelesi veriyorlar.
ADEN, 4 Kasım (Xinhua) -- Yemen'de yerinden edilmiş insanların büyük çoğunluğu, giderek sertleşen soğuk hava koşullarına karşı yeterli koruma sağlamayan derme çatma barınaklarda yaşıyor.
Birleşmiş Milletler verilerine göre, 4 milyondan fazla Yemenli hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bu insanların birçoğu ise çatışmalar nedeniyle defalarca yer değiştirmek zorunda kaldı. Her yeni çatışma dalgası, kaynakların giderek tükendiği aşırı kalabalık kamplara yeni bir umutsuz insan akınına yol açıyor.
Yerinden Edilmiş Kişiler Kampları Yönetimi Yürütme Birimi geçen ay yaptığı açıklamada, 3,1 milyondan fazla yerinden edilmiş kişinin uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetinin kontrolündeki bölgelerde yaşadığını bildirdi.