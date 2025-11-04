Yemen'deki Yerinden Edilmişler Soğuk Hava Koşullarıyla Mücadele Ediyor

ADEN, 4 Kasım (Xinhua) -- Yemen'de yerinden edilmiş insanların büyük çoğunluğu, giderek sertleşen soğuk hava koşullarına karşı yeterli koruma sağlamayan derme çatma barınaklarda yaşıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 4 milyondan fazla Yemenli hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bu insanların birçoğu ise çatışmalar nedeniyle defalarca yer değiştirmek zorunda kaldı. Her yeni çatışma dalgası, kaynakların giderek tükendiği aşırı kalabalık kamplara yeni bir umutsuz insan akınına yol açıyor.

Yerinden Edilmiş Kişiler Kampları Yönetimi Yürütme Birimi geçen ay yaptığı açıklamada, 3,1 milyondan fazla yerinden edilmiş kişinin uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetinin kontrolündeki bölgelerde yaşadığını bildirdi.