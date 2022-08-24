Yemen'deki Sellerde Can Kaybı Artıyor Güncel Haberler DHAMAR, 24 Ağustos (Xinhua) -- Savaştan büyük zarar gören Yemen'in sağlık yetkililerine göre, ülkede Temmuz ayından bu yana haftalardır süren sağanak yağışlar, sel baskınları ve yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı en az 97 oldu. DHAMAR, 24 Ağustos (Xinhua) -- Savaştan büyük zarar gören Yemen'in sağlık yetkililerine göre, ülkede Temmuz ayından bu yana haftalardır süren sağanak yağışlar, sel baskınları ve yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı en az 97 oldu. Yemen'in Dhamar vilayetinde selin vurduğu Mabar bölgesinde bir erkek, sel suları altında kalan bir arazinin yanında oturuyor, 23 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua) Yemen'in Dhamar vilayetinin şiddetli yağışların vurduğu Mabar bölgesinde sel sularında güçlükle ilerleyen insanlar görülüyor, 23 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua) Yemen'in Dhamar vilayetinin şiddetli yağışların vurduğu Mabar bölgesinde sel sularında güçlükle ilerleyen insanlar görülüyor, 23 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua) Yemen'in Dhamar vilayetinin şiddetli yağışların vurduğu Mabar bölgesinde sel sularıyla çevrili evler görülüyor, 23 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Yemen Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Yemen'deki Sellerde Can Kaybı Artıyor - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.