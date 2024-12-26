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Yemen'deki Sana Uluslararası Havalimanı'na Hava Saldırısı

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Yemen'in başkenti Sana'da bulunan Sana Uluslararası Havalimanı'na hava saldırısı düzenlendi. Yemen basını, saldırının İsrail Hava Kuvvetleri tarafından yapıldığını bildiriyor. Saldırı sırasında havalimanında panik yaşandı.

- Yemen'deki Sana Uluslararası Havalimanı'na hava saldırısı

SANA - Yemen'in başkenti Sana'da bulunan Sana Uluslararası Havalimanı'na hava saldırısı düzenledi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolündeki başkent Sana'da bulunan Sana Uluslararası Havalimanı'na hava saldırısı düzenledi. Yemen basını, saldırının İsrail Hava Kuvvetleri tarafından düzenlendiğini belirterek, havaalanında çok sayıda patlama meydana geldiğini aktardı. Saldırı sırasında havalimanında bulunanlar korku ve panikle kaçmaya başladı.

Yemen basını, ayrıca Husilerin kontrolündeki liman kenti Hudeyde'nin hedef alındığını ifade etti.

Saldırılarla ilgili İsrail ya da Husiler tarafından henüz açıklama yapılmadı. İsrail, daha önce Husilerin İsrail topraklarına yönelik İHA ve füze saldırılarına karşılık olarak Yemen'deki çok sayıda noktaya hava saldırısı düzenlemişti.

Yemen'deki Sana Uluslararası Havalimanı'na Hava Saldırısı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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