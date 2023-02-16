Yemen'deki patlamada BAE destekli Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı 2 asker öldü

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi (GGK), ülkenin güneyindeki Ebyen ilinde meydana gelen 2 patlamada 2 askerinin öldüğünü, 4'ünün yaralandığını duyurdu.

GGK'ye bağlı Güney Silahlı Kuvvetleri (GSK) Sözcüsü Muhammed en-Nakib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ebyen ilinin Mudiye ilçesine bağlı Umran Vadisi'nde biri ambulans, 2 askeri aracın 2 patlayıcı düzenekle hedef alındığını söyledi.

Olayda GGK'ye bağlı Hizam Emni güçlerinden biri doktor, 2 askerin öldüğünü, 4 askerin yaralandığını kaydeden Nakib, yaralıların tedavi için geçici başkent Aden'deki bir hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Nakib, olayı, terör örgütü El Kaide militanlarının bölgeden kovulmasının ardından, terörist grupların Ebyen'in orta bölgesindeki güvenliği istikrarsızlaştırmaya yönelik girişimlerinin bir devamı olarak nitelendirdi.

Yemen'de BAE'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyi, 18 Eylül 2022'de terör örgütü El Kaide'nin Ebyen'deki "kalesi" konumundaki Umran Vadisi'nde kontrolü sağladığını duyurmuştu.

GGK, Ebyen'de El-Kaide'nin bulunduğu 2 vadide kontrolü sağlamıştı

GGK, 11 Eylül 2022'de Zanzibar ilçesinin doğusundaki Meraşika dağlarındaki El-Kaide unsurlarının bulunduğu En-Nesil ve Muvcan vadilerinde de kontrolü sağladığını duyurmuştu.

Yemen İçişleri Bakanlığından 6 Eylül 2022'de yapılan açıklamada da El Kaide unsurlarının Ebyen'in Ahvar ilçesinde GGK'ye bağlı Hizam Emni güçlerine saldırı düzenlediği ve aralarında bir komutanın da bulunduğu 21 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Ülkenin güneyindeki Ebyen kenti, Yemen ordusu ve GGK güçlerinin kontrolünde bulunuyor. GGK 23 Ağustos 2022'de Ebyen'nin yüzde 90'ında kontrolü sağladığını açıklamıştı.