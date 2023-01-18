Yemen'deki patlamada BAE destekli güçlerin komutanı hayatını kaybetti Güncel Haberler Yemen'in güneyindeki Ebyen ilinde meydana gelen patlamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi (GGK) komutanı ve beraberindeki askerlerin hayatını kaybettiği açıklandı. Yemen'in güneyindeki Ebyen ilinde meydana gelen patlamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyi (GGK) komutanı ve beraberindeki askerlerin hayatını kaybettiği açıklandı. GGK'ye bağlı Güney Silahlı Kuvvetlerinden (GSK) konuya dair yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 4. Piyade Tugayı'na bağlı 2. Tabur Komutanı Abdurrahman el-Muakar ve beraberindeki askerlerin patlama sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. GGK askerlerinin Ebyen'in Mudiye ilçesindeki bir operasyon sırasında meydana gelen patlamada öldüğü belirtilen açıklamada, Muakar ile birlikte olayda hayatını kaybeden askerlerin sayısına ilişkin bilgi verilmedi. GGK, El Kaide'nin kalesinde kontrolü sağlamıştı GGK, 22 Ağustos 2022'de Ebyen'deki terör örgütleriyle mücadele amacıyla Doğu Okları Operasyonu'nu başlattığını duyurmuştu. Operasyon çerçevesinde, Yemen'in Zencibar ilçesinin doğusundaki Meraşika dağlarında El Kaide unsurlarının bulunduğu En-Nesil ve Muvcan vadilerini ele geçirdiğini açıklayan GGK güçleri, El Kaide'nin Orta Doğu'daki en büyük kampı ve kalesi konumundaki Umran Vadisi'nde de kontrolü sağladığını bildirmişti. GGK, 1 Aralık'ta ise Ebyen'deki "terörist" gruplarla mücadele için "Doğu Okları Operasyonu'nun ikinci aşamasını başlattığını açıklamıştı. Kaynak: AA / Güncel Birleşik Arap Emirlikleri Operasyon Yemen Güncel Haberler

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