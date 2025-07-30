Yemen'deki İnsani Yardım Faaliyetlerinde Yüzde 87 Finansman Açığı

Yemen'deki Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, ülkedeki insani yardım faaliyetlerinin finansmanında yüzde 87'lik bir açık bulunduğunu duyurdu.

Ofisin X hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Temmuz ayı itibarıyla yalnızca yüzde 13 finansman sağlandığı için 2025 Yemen İnsani Müdahale Planı ciddi risk altında." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Yemen'de insani yardım çalışmalarında yüzde 87'lik finansman açığı bulunduğu kaydedildi.

BM ve ortakları, Ocak 2025'te Yemen'deki insani ihtiyaçlara yönelik müdahale planını başlatmış, bu kapsamda en kırılgan durumdaki 10,5 milyon kişiye gıda, temiz su ve sağlık hizmetleri gibi yaşamsal yardımlar sağlamak için 2,5 milyar dolar toplanmasının hedeflendiğini duyurmuştu.

Bugün yapılan açıklamada Yemen'de milyonlarca kişinin hayati öneme sahip yardımlardan mahrum kaldığına dikkati çekilerek, bağışçılara ocak ayında başlatılan bu planı desteklemek üzere acil harekete geçme çağrısı yapıldı.

BM, temmuz ayı başında, Yemen'deki açlık krizinin daha da derinleştiğini, insani yardım için gerekli fonların ciddi şekilde yetersiz kaldığını duyurmuştu.