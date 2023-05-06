Yemen'deki Husilerin nisanda Taiz'e düzenlediği saldırılarda 12 sivil öldü

Yemen'deki Husilerin nisan ayı içerisinde ülkenin güneybatısında bulunan Taiz kentine düzenlediği saldırılarda 12 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yemen hükümetine bağlı İnsan Hakları İhlalleri İddialarını Araştırma Ulusal Komisyonu Sözcüsü İşrak el-Maktari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran destekli Husilerin nisan ayı boyunca Taiz'in farklı bölgelerini rastgele bombardımana tuttuğunu belirtti.

Maktari, "Taiz kentindeki Taiziyye, Muzaffer ve Sale gibi temas noktalarına düzenlenen rastgele bombardımanlarda aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 12 sivil öldü, 22 sivil yaralandı." dedi.

Husilerin ramazan ayı ve Ramazan Bayramı boyunca evleri ve yolları hedef alan keskin nişancılar ve rastgele bombardımanlar yoluyla sivillere yönelik ihlallerini sürdürdüğünü söyleyen Maktari, uluslararası insani yardım kuruluşlarına sıkıntılı bölgelerde yaşayan siviller için yardım çağrısında bulundu.

Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin güneybatısında yer alan, hükümet güçlerinin kontrolündeki Taiz'i yaklaşık 8 yıldır abluka altında tutuyor.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet ile Husiler arasında 2 Nisan 2022'de başlayan ateşkes, 2 Ekim 2022'de sona ermişti.

Suudi Arabistan ve Ummanlı heyetler, Yemen'de ateşkesin yenilenmesine yönelik uluslararası ve bölgesel çabalar kapsamında 8 Nisan'da Husilerin kontrolündeki Sana'da temaslara başlamış, heyetler 13 Nisan'da Sana'dan ayrılmıştı.

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Suudi Arabistan heyeti ile Husiler arasındaki görüşmelerin Ramazan Bayramı'nın ardından yeniden başlayacağını açıklamıştı.