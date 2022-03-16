Yemen'deki Husilerden koalisyon güçleriyle diyaloğa şartı kabul

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonda yer alan ülkelerle tarafsız bir ülkede diyaloğa olumlu yaklaştıklarını açıkladı.

Husilere bağlı ajans SABA'nın haberinde, adı paylaşılmayan Husi bir yetkilinin açıklamasına yer verildi.

Yemen'e saldırı gerçekleştirmemiş ve tarafsız olması kaydıyla, Körfez İşbirliği Konseyi'ne üye ya da başka herhangi bir ülkede koalisyon ülkeleriyle diyaloğu memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden yetkili, diyalog için ayrıca "öncelikli meselenin insani durum, Hudeyde Limanı ve Uluslararası Sana Havalimanı'ndan keyfi kısıtlamaların kaldırılmasını şart koştuklarını" dile getirdi.

Koalisyon güçlerinden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Reuters haber ajansı dün, Körfez yetkililerine dayandırarak yayınladığı bir haberde, "Körfez İşbirliği Konseyi'nin Yemen'de savaşan tarafları Suudi Arabistan'da müzakerelere davet etmeyi düşündüğü" bilgisine yer vermişti.

Yemen'de 7 yıldır süren iç savaş

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Yemen hükümeti ise Mart 2015'ten bu yana Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından destekleniyor.

BM raporlarına göre çatışmaların patlak vermesinden 2021 yılının sonuna kadar Yemen'deki savaş nedeniyle doğrudan ve dolaylı olarak 377 bin kişi hayatını kaybetti.