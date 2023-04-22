Yemen'deki Husiler: Ülke 'kapsamlı barışa' doğru ilerliyor

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkedeki mevcut durumun ateşkes ve kapsamlı barışa doğru ilerlediğini söyledi.

Husilere bağlı haber ajansı SABA'da yayımlanan habere göre, Husilerin sözde Savunma Bakanı Muhammed el-Atıfi, ülkenin batı sahilindeki cepheleri ziyaret etti.

Atıfi, ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Yemen'deki mevcut durumun, ateşkese ve kapsamlı barışa doğru gittiğini ifade etti.

Husi yetkili, bu gelişmenin, "koalisyon güçleri bünyesindeki ülkelerle yapılan görüşmeler, Yemen halkının çıkarlarının ön planda tutulması, ülkede ve bölgede güvenlik ile istikrar için sağlam yapı taşları oluşturulmasına" bağlı olduğunu kaydetti.

Yemen'deki kriz

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan 2022'de Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı. Taraflar arasında 6 ay süren ateşkes 2 Ekim 2022'de sona ermişti.

Suudi Arabistan ve Ummanlı heyetler, Yemen'de ateşkesin yenilenmesine yönelik uluslararası ve bölgesel çabalar kapsamında 8 Nisan'da İran destekli Husilerin kontrolündeki Sana'da temaslara başlamış, heyetler 13 Nisan'da Sana'dan ayrılmıştı.

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek de önceki gün, Suudi Arabistan heyeti ile Husiler arasındaki görüşmelerin Ramazan Bayramı'nın ardından yeniden başlayacağını açıklamıştı.