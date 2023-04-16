Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan heyeti ile bayram sonrası tekrar görüşecek

Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan heyeti ile Ramazan Bayramı'ndan sonra yeniden bir araya gelme kararı aldıklarını açıkladı.

Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan heyeti ile Ramazan Bayramı'ndan sonra yeniden bir araya gelme kararı aldıklarını açıkladı.

Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat, Suudi Arabistan ve Umman heyetlerinin, Husi yetkililerle geçen hafta gerçekleştirdiği görüşmelerle ilgili açıklama yaptı.

Meşat, Husilere ait SABA haber ajansında yer alan açıklamasında, söz konusu görüşmelerle ilgili üst düzey Husi yetkilileri bilgilendirdiğini ifade etti.

Görüşmelerin pek çok noktada olumlu geçtiğini belirten Meşat, Suudi Arabistan heyeti ile Ramazan Bayramı'ndan sonra tekrar bir araya gelme konusunda anlaştıklarını bildirdi.

Bir süredir görüşmeler gerçekleştiren ve taraflarla bir araya gelen Suudi Arabistan ve Ummanlı heyetler, Yemen'de ateşkesin yenilenmesine yönelik uluslararası ve bölgesel çabalar kapsamında 8 Nisan'da İran destekli Husilerin kontrolündeki Sana'da temaslara başlamış, 13 Nisan'da Sana'dan ayrılmıştı.

Suudi Arabistan ve Umman heyetlerinin " Yemen'de ateşkes anlaşmasını yenileme ve kalıcı siyasi çözüme ulaşma" hazırlıkları kapsamında İran destekli Husilerin kontrolündeki başkent Sana'ya gerçekleştirdiği ziyaretin, ülkede yıllardır devam eden iç savaşın seyrini değiştirebileceği öngörülüyor.

Yemen'deki kriz

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan 2022'de Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı. Taraflar arasında 6 ay süren ateşkes 2 Ekim 2022'de sona ermişti.