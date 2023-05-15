Yemen'deki Husiler karşılıklı esir ziyaretinin 20 Mayıs'ta yapılmasında BM ile anlaştı

Yemen'deki İran destekli Husiler, taraflar arasında yeni müzakerelere başlamadan önce esirlerin karşılıklı ziyaretinin 20 Mayıs'ta yapılması konusunda Birleşmiş Milletler (BM) ile anlaştıklarını duyurdu.

Husilerin Esirler Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murtada, Husilere ait El-Mesire televizyonuna yaptığı açıklamada, her iki taraftan esirlerin 20 Mayıs'ta karşılıklı ziyaret edilmesi konusunda BM ile anlaştıklarını söyledi.

Murtada, esirlerin hapishanelerde ziyaretlerinin tamamlanmasından sonra yeni müzakere turunun başlayacağını ve her iki tarafın da bunu engelleme veya inatlaşma gibi bir tutum sergilemediğini ifade etti.

Bugün yapılması planlanan hapishane ziyaretleri anlaşmasının uygulanmasındaki gecikmenin BM'nin lojistik önlemlerinden kaynaklandığını dile getiren Murtada, anlaşmanın "hala yürürlükte olduğunu" kaydetti.

Yemen hükümetinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yemen hükümetinin Esir ve Tutuklu Müzakere Heyeti Sözcüsü Macid Fedail, 1 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, öncelikle Husilerin yaklaşık 8 yıldır alıkoydukları Islah Partisi yetkililerinden Muhammed Kahtan dahil olmak üzere kaçırılanların ve esirlerin koşullarını görmek için Marib ve Sana arasında ziyaretlerin yapılması, daha sonra da mayıs ortasında yeni bir müzakere turuna başlanması konusunda Husilerle anlaştıklarını söylemişti.

Fedail, bu uzlaşıya rağmen Husilerin başta Kahtan'ın ziyaretine izin vermemesi ve akıbetini açıklamaması halinde hükümet tarafının müzakerelere başlamayacağını ifade etmişti.