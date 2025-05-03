Yemen'deki Husiler, İsrail'in Yafa Bölgesini Hipersonik Füzelerle Hedef Aldı
Yemen'deki Husiler, İsrail'in güneyinde bulunan Yafa bölgesine hipersonik balistik füzelerle saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Ancak İsrail ordusu, füzelerin engellendiğini açıkladı.
Yemen'deki Husiler, İsrail'in güneyindeki Yafa bölgesini "hipersonik balistik füzeyle" hedef aldıklarını duyurdu.
Husilere ait el-Mesire televizyonunun haberine göre, İsrail'in güneyindeki işgal altındaki Yafa bölgesine yakın bir askeri hedefe saldırı gerçekleştirildi.
Saldırının, "Filistin 2 türü hipersonik balistik füze ile yapıldığı aktarılan haberde, "operasyonun hedefine başarıyla ulaştığı" savunuldu.
İsrail ordusu ise sabah saatlerinde Yemen'den atılan balistik füzenin engellendiğini bildirmişti.
Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha - Güncel