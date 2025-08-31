Yemen'deki Husiler, İsrail'e yönelik askeri saldırıları artıracaklarını duyurdu

Yemen'deki Husiler, 28 Ağustos'ta başkent Sana'ya düzenlenen İsrail saldırısında Başbakan Ahmed Galib er-Rehavi ve birkaç bakanının öldürülmesinin ardından bu ülkeye yönelik askeri saldırıları artıracaklarını duyurdu.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, yaptığı açıklamada, Rehavi ve beraberindeki bakanların öldürüldüğü İsrail saldırısına tepki gösterdi.

Husi, "Düşman İsrail, perşembe günü (28 Ağustos) Değişim ve İnşa Hükümetini hedef aldı. Saldırı, bir grup bakan ve devlet görevlisinin şehit edilmesiyle sonuçlandı." dedi.

Sana'daki saldırıda hayatını kaybedenlerin tamamının sivil görevliler olduğuna dikkati çeken Husi, "Düşman İsrail'i hedef alan askeri eylemlerimiz, ister füzeler, ister insansız hava araçları, ister deniz ablukasıyla olsun sürekli, tutarlı ve giderek artan bir şekilde devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Yemen'deki Husiler, İsrail'in 28 Ağustos'ta Sana'ya düzenlediği saldırıda yönetimleri altındaki hükümetin Başbakanı Ahmed Galib er-Rehavi ile beraberindeki bazı bakanların hayatını kaybettiğini duyurmuştu.